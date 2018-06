Berlin (dpa/lno) - Kurzbahn-Weltmeister Markus Deibler ist zurück in der Schwimmhalle - aber in einer ungewohnten Rolle. "Ich habe mir noch nie deutsche Meisterschaften als Zuschauer angeguckt und fiebere natürlich mit den Leuten mit", sagte der ehemalige Schwimmer aus Hamburg am Sonntag in Berlin.

Vier Monate nach seinem WM-Coup mit Weltrekord und dem überraschenden Karriereende nur anderthalb Wochen später genießt der Norddeutsche seine zweite Laufbahn. "Ich bin voll zufrieden mit meiner Entscheidung und hadere da überhaupt nicht mit", meinte der 25-Jährige. Er hatte sich gegen den Leistungssport und für seine Eisdiele (Luicella's) in Hamburger Stadtteil St. Pauli entschieden.

"Ich habe da tierisch viel Spaß dran, es ist mega viel Arbeit", sagte Deibler. In ein Loch sei er nach dem Rücktritt nicht gefallen, betonte der Geschäftsmann. Deibler hatte in Katar den Titel über die nicht-olympischen 100 Meter Lagen in der Weltrekordzeit von 50,66 Sekunden gewonnen. Nach dem Leistungssport muss der Olympia-Finalist nun abtrainieren. Statt nach akribisch ausgearbeiteten Plänen Einheiten abzuspulen, absolviert Deibler sein Programm "völlig Pi mal Daumen". Und das keineswegs im Schwimmbad: Fahrradfahren sei "das kleinste Übel", verriet Deibler vor der Verabschiedung in Berlin.

