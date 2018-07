Hamburg (dpa/lno) - Alexander Feld wird auch in der kommenden Saison für den HSV Hamburg in der Handball-Bundesliga spielen. Die Hanseaten verlängerten den Vertrag mit dem Rückraumspieler um ein weiteres Jahr. Das teilte der Club am Dienstag mit. "Alexander ist ein junger Spieler, der sich in vielen Dingen bei uns positiv entwickelt hat", sagte HSV-Geschäftsführer Christian Fitzek zur Weiterverpflichtung des 21-Jährigen. In seiner ersten Bundesliga-Saison kam Feld auf bisher 23 Einsätze, in denen er 25 Tore für den HSV erzielte.

Mitteilung HSV Hamburg