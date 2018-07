Hamburg (dpa/lno) - Die Bundespolizei hat am Flughafen Hamburg 20 Afghanen aufgegriffen, die nach Deutschland eingeschleust werden sollten. Es handelte sich um fünf Familien mit vier Kindern sowie fünf Einzelreisende. Sie seien völlig erschöpft gewesen, teilte die Bundespolizei am Dienstag in Hamburg mit. Für die Schleusung nach Deutschland haben die Afghanen nach ihren Angaben gegenüber den Beamten pro Familie vier- bis fünfstellige Euro-Beträge bezahlt. Sie hätten keine gültigen Dokumente bei sich gehabt. Da die Frauen und Männer Asyl begehrten, wurden sie in die Erstaufnahmeeinrichtung in Hamburg-Harburg gebracht.