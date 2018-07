Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Grüne werden in der Landesregierung der Hansestadt neben drei Senatoren künftig auch drei Staatsräte stellen. Nach Parteiangaben sind dies die bisherige Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Eva Gümbel, der frühere Staatsrat Michael Pollmann und die Leiterin des Zentralen Personalmanagements der schleswig-holsteinischen Staatskanzlei, Katja Günther. Gümbel werde mit der Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank zusammenarbeiten. Pollmann - von 1997-2001 Staatsrat in Umweltbehörde von Alexander Porschke - unterstehe künftig in der Umwelt- und Energiebehörde Senator Jens Kerstan, und die Juristin Günther werde in der Justizbehörde von Till Steffen tätig.