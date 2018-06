Hamburg (dpa/lno) - Zwei Monate nach der Wahl in Hamburg will die Bürgerschaft heute die Regierungsbildung vollenden. SPD und Grüne wollen in den nächsten fünf Jahren die Hansestadt gemeinsam regieren. In der Bürgerschaft stellt sich zunächst der bisherige Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zur Wiederwahl. Dazu benötigt Scholz mindestens 61 der 121 möglichen Stimmen. SPD und Grüne verfügen gemeinsam über 72 Sitze. Im Anschluss daran wollen die Abgeordneten Scholz' Regierungsmannschaft als Ganzes absegnen. Dazu genügt eine einfache Mehrheit.

Der neue Senat hat laut Koalitionsvertrag künftig elf statt zehn Mitglieder. Acht stellt die SPD, drei benennen die Grünen. Bei der Wahl am 15. Februar hatte die SPD mit 45,6 Prozent der Stimmen ihre absolute Mehrheit verloren. Die Grünen kamen auf 12,3 Prozent.