Hamburg (dpa/lno) - Ein Rentnerpaar ist in seiner Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Georg überfallen und ausgeraubt worden. Zwei Männer hatten den Senioren am Montag im Treppenhaus ihres Hauses aufgelauert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Männer stießen den 74-Jährigen gegen das Geländer, schlugen ihm ins Gesicht und zwangen ihn mehrere Tausend Euro herauszugeben. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute Richtung Berliner Tor. Die Polizei geht davon aus, dass die Räuber wahrscheinlich das Paar zuvor bei einer Bank beobachtet hatten. Der Rentner wurde leicht verletzt.

Polizeimitteilung