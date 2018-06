Hamburg (dpa/lno) - Zur Trauerfeier für die Opfer des Germanwings-Absturzes in Köln wehen an diesem Freitag in Hamburg die Fahnen auf halbmast. Nach Angaben eines Senatssprechers vom Mittwoch wurde Trauerbeflaggung für die Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen angeordnet. Zu dem Trauergottesdienst im Kölner Dom werden unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Bei dem Flugzeugabsturz in den französischen Alpen waren Ende März 150 Menschen ums Leben gekommen.