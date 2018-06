Hamburg (dpa/lno) - Jazzlegende und Grammy-Gewinner Gregory Porter (43) moderiert gemeinsam mit dem deutschen Jazz- und Popsänger Roger Cicero (44) die nächste Echo-Jazz-Verleihung in Hamburg. Der Musikpreis wird am 28. Mai auf dem Gelände der Werft Blohm + Voss in der Hansestadt verliehen, teilte die Deutsche Phono-Akademie am Donnerstag mit. Für den Echo Jazz 2015 sind unter anderem Chick Corea, Branford Marsalis, Till Brönner und Michael Wollny nominiert. Im vergangenen Jahr stand NDR-Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt als Gastgeber auf der Bühne.

