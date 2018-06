Kiel (dpa/lno) - Hunderte Kita-Erzieherinnen haben sich am Donnerstag in Schleswig-Holstein und Hamburg an Warnstreiks beteiligt. In Kiel kamen nach Angaben der Gewerkschaft GEW 400 Beschäftigte zu einem Streikfrühstück zusammen. Die Gewerkschaften Verdi und GEW wollen mit ihren Aktionen im laufenden Tarifkonflikt im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Mittag ist in Kiel eine Kundgebung geplant. Am Donnerstag findet in Hannover die vierte Tarifrunde statt. Die Gewerkschaften fordern eine höhere Eingruppierung der bundesweit 240 000 Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst.