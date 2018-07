Hamburg (dpa/lno) - Mit einem ökumenischen Gottesdienst hat am Samstag in der Hamburger Hauptkirche St. Katharinen die bundesweite "Woche für das Leben" (18. bis 25. April) der evangelischen und katholischen Kirche begonnen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, eröffneten die Aktion und führten in das Leitthema ein: "Sterben in Würde". Im Mittelpunkt der Woche steht die gesellschaftliche und politische Debatte zur Sterbehilfe und zum Umgang mit schwer kranken und sterbenden Menschen.

Woche für das Leben