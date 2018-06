Hamburg (dpa/lno) - Ein 22 Jahre alter Mann soll am Samstag einen Supermarkt in Hamburg-Billstedt überfallen haben. Der Tatverdächtige habe in die Kasse einer 28 Jahre alten Angestellten gegriffen, als diese gerade einen Kunden bediente, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Kassiererin den Angreifer daran hindern wollte, ihr die Geldscheine wegzunehmen, schlug er ihr mit einem Nothammer auf die Hand und floh. Der 22-Jährige wurde von mehreren Zeugen verfolgt und konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Die Kassiererin kam ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter zugeführt.

Polizeimeldung