Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Profi Dennis Daube wechselt am Saisonende vom FC St. Pauli zum 1. FC Union Berlin. In der Hauptstadt unterschrieb der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Juli 2017. Das gab der Hamburger Fußball-Zweitligist am Montag bekannt. "Wir hätten sehr gerne mit ihm verlängert", sagte St. Paulis Sportchef Thomas Meggle. Daube begründete den Wechsel mit "einer Luftveränderung". Der Profi hat seit 2009 für die Hamburger 106 Spiele in der ersten und zweiten Liga bestritten.

Mitteilung St. Pauli