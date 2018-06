Hamburg (dpa/lno) - Nach dem erfolgreichen Start des Internet-Handelsprojekts Collins übernimmt der bisherige Chef Benjamin Otto mehr Verantwortung für die Otto Group. Vom 1. Juni an wolle er als gestaltender Gesellschafter den Digitalisierungsprozess im Konzern voranbringen, kündigte der 39-Jährige am Montag in Hamburg an. Die Mehrheit an dem Handelsriesen hält die Michael-Otto-Stiftung, in der die Otto-Familie ihre Anteile gebündelt hat.

Die Online-Handelsplattform Collins erzielte in den zehn Monaten des Rumpfgeschäftsjahrs 2014/15 (28. Februar) einen zweistelligen Millionenumsatz im unteren Bereich. Sie wird künftig allein vom bisherigen Co-Chef Tarek Müller (25) geführt.

