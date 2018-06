Hamburg (dpa/lno) - Beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli setzte am Dienstag ein halbes Dutzend Profis beim Mannschaftstraining aus. Während Kapitän Sören Gonther & Co. ein umfangreiches Zirkeltraining absolvierten, traten die angeschlagenen Kyoung-Rok Choi, Dennis Daube und Florian Kringe kürzer. Choi (Sprunggelenksprobleme) setzte sich auf das Ergometer, Daube (Schienbeinprellung) machte ein lockeres Lauftraining und Kringe (Hüftarthrose) arbeitete im Kraftraum. Bei Choi wurde ein Außenbandanriss im Sprunggelenk diagnostiziert, sein Einsatz am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim ist fraglich.

Wie der FC St. Pauli am Dienstag weiter mitteilte, durften Okan Kurt, Philipp Ziereis und Christopher Buchtmann daheim regenerieren. Grund: Das Trio war am Sonntagnachmittag für die U23 des Vereins im Regionalliga-Einsatz und erhielt dafür einen freien Tag.

Mitteilung FC St. Pauli