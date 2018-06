Hamburg (dpa/lno) - Mit einer zentralen Veranstaltung in der Gedenkstätte Neuengamme will die Stadt Hamburg am 4. Mai an das Kriegsende vor 70 Jahren und das Leid der KZ-Häftlinge erinnern. Dazu werden 60 ehemalige Gefangene aus 20 Ländern erwartet. "Das ist für Hamburg eine große Ehre", sagte Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) am Dienstag. Gespräche mit den Zeitzeugen sollen auch im Zentrum weiterer Veranstaltungen stehen, an denen mehr als 600 Schüler teilnehmen werden.

Am 3. Mai 1945 war Hamburg kampflos an britische Truppen übergeben worden. Am selben Tag bombardierten britische Flugzeuge drei Schiffe in der Lübecker Bucht, auf die die SS Tausende Gefangene aus Neuengamme gepfercht hatte. Bei dem Angriff aufgrund eines tragischen Irrtums der Briten starben 7000 Menschen, wie der Leiter der KZ-Gedenkstätte, Detlef Garbe, sagte.