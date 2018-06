Hamburg (dpa/lno) - US-Autor Dennis Meadows (72, "Die Grenzen des Wachstums") eröffnet heute Abend das Hamburger Literaturfestival "Lesen ohne Atomstrom". Der amerikanische Ökonom will zusammen mit den weltweit führenden Klima-Aktivisten Vandana Shiva aus Indien und Bill McKibben aus den USA diskutieren. Klimagerechtigkeit ist das zentrale Thema der "5. Erneuerbaren Lesetage". Das nicht-kommerzielle Festival war 2011 aus Protest gegen das Engagement des Energiekonzerns Vattenfall bei den "Vattenfall Lesetagen" entstanden. Am Sonntag (26. April) wird es eine konzertante Lesung zu Ehren von Günter Grass geben. Der Literaturnobelpreisträger, der am 13. April in Lübeck starb, wollte ursprünglich an dem Festival teilnehmen.

