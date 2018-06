Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV macht sich am Samstag beim Heimspiel gegen den FC Augsburg für eine Leukämie-Spendenaktion stark. Der Fußball-Bundesligist ruft seine Fans auf, sich an den Stationen des Uniklinikums Eppendorf vor dem Stadion oder am Trainingsgelände in Norderstedt als möglicher Stammzellenspender untersuchen zu lassen. HSV-Chef Dietmar Beiersdorfer ließ sich selbst auch testen. Anhänger zwischen 18 und 55 Jahren können das eigene Blut untersuchen lassen.

