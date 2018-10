Berlin/Hamburg (dpa/lno) - Die Handballer des HSV Hamburg eröffnen das Final-Four-Turnier um den EHF-Pokal in Berlin. Die Norddeutschen treffen zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung am 16. Mai um 14.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle auf das dänische Team von Skjern Handbold. Anschließend treten um 17.30 Uhr die gastgebenden Füchse Berlin auf den slowenischen Vertreter RK Gorenje Velenje.

Das gaben die Berliner am Donnerstag bekannt. Das Endspiel zwischen den beiden Halbfinalsiegern wurde demnach in Abstimmung mit dem übertragenden TV-Sender Sky für den 17. Mai (17.30 Uhr) angesetzt.

Mitteilung Füchse Berlin