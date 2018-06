Hamburg (dpa/lno) - Die Streiks der Lokführergewerkschaft GDL treffen Pendler in Hamburg und Schleswig-Holstein weniger stark als in anderen Bundesländern. Angesichts zahlreicher verbeamteter Lokführer würden sich die Behinderungen im Nahverkehr dort anders als etwa in Mecklenburg-Vorpommern auch am zweiten Streiktag im Personenverkehr in dieser Woche in Grenzen halten, sagte ein Sprecher der GDL am Donnerstagmorgen. Anders als Angestellte dürfen Beamte nicht streiken.

"Der Ersatzfahrplan im Regional- und Fernverkehr läuft verlässlich", sagte auch ein Bahnsprecher am Donnerstagmorgen. Mit größeren Problemen rechne er am Donnerstag in Hamburg und Schleswig-Holstein nicht. Nach Bahnangaben sollen nur und ein Drittel der Fernzüge und 15 bis 60 Prozent der Nahverkehrszüge fahren. Die Hauptlinien der Hamburger S-Bahn fahren im 20-Minuten-Takt, zusätzlich seien Züge der Linie S 31 unterwegs.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte die Verhandlungen mit der Bahn am vergangenen Freitag für gescheitert erklärt. Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verhandelt das Bundesunternehmen am Donnerstag aber weiter. Die GDL-Konkurrenz erwartet in Frankfurt ein deutlich verbessertes Angebot.

