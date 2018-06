Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Mehrere Dutzend Postbank-Filialen in Hamburg und Schleswig-Holstein sind am Donnerstag bestreikt worden. In Hamburg seien 30 der 36 Filialen geschlossen geblieben, sagte Verdi-Sprecherin Alexandra Just. Insgesamt waren hier 200 Beschäftigte der Postbank und 130 der Postbank AG/Firmenkunden zum Streik aufgerufen. An einer Kundgebung nahmen nach Verdi-Angaben 200 Menschen teil, einige davon aus Schleswig-Holstein. Dort blieben 18 Postbank-Niederlassungen zu. Detaillierte Zahlen lagen zunächst nicht vor. Der Streik soll noch bis zum Samstag fortgesetzt werden.

In dem Tarifkonflikt hatten sich knapp 95 Prozent der Verdi-Mitglieder bei der Postbank für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 9500 Beschäftigten der Postbank Filialvertrieb AG fünf Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und die Verlängerung des Kündigungsschutzes bis Ende 2020.

