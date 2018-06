Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Autofahrer brauchen an diesem Wochenende starke Nerven: Am Samstag müssen sie ab 21.00 Uhr wegen des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn 7 mit Staus und Umleitungen rechnen. Die 23 Kilometer zwischen Kaltenkirchen und Schnelsen-Nord werden in der Nacht zum Sonntag komplett gesperrt, teilte das Baukonsortium Via Solutions mit. Auch die dazwischenliegenden Anschlussstellen Quickborn und Henstedt-Ulzburg sind nicht befahrbar. Der Grund: Drei Brücken werden abgerissen.

Kaum ist die A7-Sperrung am Sonntagmorgen vorbei, kommen weitere Einschränkungen auf die Autofahrer zu. Dann beginnt nämlich der "Haspa-Marathon" in Hamburg, zu dem nach Polizeiangaben etwa 21 000 Teilnehmer und rund 500 000 Zuschauer erwartet werden. Zahlreiche Straßen werden dafür gesperrt. Die Polizei empfiehlt, U- und S-Bahn zu fahren.

