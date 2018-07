Heidenheim (dpa) - Der 1. FC Heidenheim hat einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht und zugleich die Abstiegsgefahr für den FC St. Pauli vergrößert. Der schwäbische Fußball-Zweitligist bezwang am Sonntag den Hamburger Traditionsclub in einer weitgehend schwachen Partie 2:1 (0:0). Robert Leipertz (62. Minute) und Marc Schnatterer per Foulelfmeter (82.) trafen vor 15 000 Zuschauern in der Voith-Arena. Der Anschluss durch Christopher Nöthe in der Nachspielzeit (90.+3) kam zu spät.