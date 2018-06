Hamburg (dpa/lno) - Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt aus Sieg hat ihre Premiere beim Hamburg Marathon mit inoffiziellen 2:32:41 Stunden und einem sechsten Platz gemeistert. Damit lag "Mocki", wie sie sich selbst nennt, über ihrer angestrebten Zeit von unter 2:30 Stunden. Die 34-Jährige war in der Vorbereitung auf das Top-Ereignis von Verletzungen beeinträchtigt worden. "Muskulär war es heute echt schwer", sagte Mockenhaupt nach dem Rennen im NDR-Fernsehen. Sie freute sich über ihren "mentalen Sieg".

Erstmals in der Elbmetropole war auch der frühere 3000-Meter-Hindernisläufer Steffen Uliczka (SG TSV Kronshagen/Kieler TB) am Start. Mit inoffiziellen 2:20:19 Stunden reihte sich der Neu-Langstreckler auf Platz 26 ein. "Ich bin meinen sportlichen Zielen hinterhergelaufen", sagte Uliczka. Er hatte sich eine Zeit um die vermutliche geforderte Olympia-Norm von 2:12:30 Stunden für die Spiele in Rio de Janeiro 2016 gesetzt. Bester Deutscher war erneut Julian Flügel (Regensburg), der bei seinem zweiten Start in Hamburg mit 2:14:51 als 16. durchs Ziel ging.

Hamburg-Marathon