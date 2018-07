Hamburg (dpa/lno) - Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben den 29 Jahre alte Dänen Allan Damgaard für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der Spielmacher, der fünf Partien für die Nationalmannschaft bestritten hat, wechselt im Sommer vom Team Tvis Holstebro in die Hansestadt und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag.

"Es ist ein Traum, zum HSV zu wechseln", sagte Damgaard, dessen jüngerer Bruder Michael zum SC Magdeburg geht. "Die Verpflichtung entspricht der Philosophie unseres neuen Trainers Michael Biegler, unterschiedliche Spielertypen auf den Positionen zu haben", betonte HSV-Geschäftsführer Christian Fitzek am Montag. Damgaard soll sich die Spielführung mit dem französischen Weltmeister Kentin Mahé teilen. Verlassen wird dagegen Richard Hanisch den Club. Er kehrt zum IFK Kristianstad in die schwedische Heimat zurück.

Während der spielfreien Zeit in der Bundesliga sind Mahé, Henrik Toft Hansen (Dänemark) und Petar Djordjic bei ihren Nationalmannschaften. Der Rest der Mannschaft hat Urlaub. Am Freitag startet mit einem Trainingslager die Vorbereitung auf das Final-Turnier des EHF-Pokals am 16. und 17. Mai in Berlin. "Dort wollen wir gewinnen", sagte Fitzek: "Das ist unser erklärtes Ziel."

