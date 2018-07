Hamburg (dpa/lno) - Ein 75 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Bramfeld bei einem Fahrzeugaufbruch erwischt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sahen Zeugen, wie der Mann am Sonntag ein Auto aufbrach und Gegenstände aus dem Wagen an sich nahm. Als der Dieb die Beobachter bemerkte, habe er die Flucht ergriffen. Die Zeugen ließen ihn aber nicht aus den Augen und verfolgten ihn. Alarmierte Polizeibeamten konnten den Flüchtigen schließlich fassen und festnehmen. Sie fanden bei ihm das vermeintliche Stehlgut und gaben es dem 49-jährigen Besitzer zurück. Der Beschuldigte ist der Polizei bereits durch mehrere Fahrzeugaufbrüche bekannt.

Mitteilung der Polizei