Hamburg (dpa/lno) - Der Krankenhauskonzern Asklepios hat im vergangenen Jahr ein solides Wachstum erzielt. Der Konzernjahresüberschuss sei um 25,4 Prozent auf 151,8 Millionen Euro (Vorjahr 121,1 Millionen) gestiegen, teilte die Kliniken-Gruppe am Dienstag in Hamburg mit. Der Umsatz kletterte mit 3,020 Milliarden Euro erstmals über die Drei-Milliarden-Marke (+4,2 Prozent). Insbesondere die Materialaufwendungen und der Personalaufwand hätten sich im Vergleich zu den Umsatzerlösen unterproportional erhöht, hieß es. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 16,2 Prozent auf 330,4 Millionen Euro zu, nach 284,4 Millionen in 2013.

Geschäftsbericht 2014