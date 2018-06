Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat Jungprofi Mohamed Gouaida langfristig an sich gebunden. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Norddeutschen einen Vertrag bis 2018, teilte der Club am Mittwoch mit. "Mo hat in dieser Saison eine gute Entwicklung genommen. Er hat gezeigt, dass er ein hohes Laufvolumen und eine gute Geschwindigkeit hat. Er ist ein positiver Junge, der alles für den Fußball tut und ein Versprechen für die Zukunft ist", sagt Sportdirektor Peter Knäbel über den Nachwuchsmann, der im Sommer 2014 vom SC Freiburg an die Elbe gewechselt war.

Der Direktor Profifußball stellte darüber hinaus klar, dass er auch angesichts der schwierigen HSV-Finanzlage für kommende Saison mit den derzeit ausgeliehenen Talenten Jonathan Tah (19/Fortuna Düsseldorf) und Kerem Demirbay (21/1. FC Kaiserslautern) plant. "Die Spieler haben sich gut entwickelt, die Ausleihen haben sich gelohnt. Die zwei sind wichtig in unserer Planung", betonte Knäbel.

Zum HSV zurückkehren könnte auch der an den Stadtrivalen FC St. Pauli ausgeliehene Manndecker Lasse Sobiech. "Mit Lasse werde wir uns in Kürze zusammensetzen und dann eine Entscheidung treffen", sagte Knäbel, der bereits den Berater des 24-Jährigen kontaktiert hat.

Mitteilung Hamburger SV

HSV-Tweet