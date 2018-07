Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Wirtschaft ist im vergangenen Jahr real um 1,6 Prozent gewachsen und liegt damit im Bundestrend. Das teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch in der Hansestadt mit. Einen positiven Beitrag habe die Industrie mit einem realen Plus von 3,8 Prozent erreicht. Das ist ein Hinweis darauf, dass vor allem der größte Hamburger Arbeitgeber Airbus und seine Zulieferer stark gewachsen sind. Dagegen war das Baugewerbe rückläufig. Im Vergleich der Bundesländer weist Baden-Württemberg mit 2,4 Prozent das stärkste und Sachsen-Anhalt mit 0,4 Prozent das schwächste Wachstum auf.

Mitteilung Statistikamt Nord