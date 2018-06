Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Schuss auf einen Fußgänger sucht die Hamburger Kriminalpolizei Zeugen. Der 21-Jährige musste sich im Krankenhaus die Reste einer Bleikugel aus dem Bein heraus operieren lassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der junge Mann war am Montag im Stadtteil Dulsberg unterwegs. Von der gegenüberliegenden Straßenseite aus soll aus einer Gruppe heraus auf ihn geschossen worden sein. Das Opfer hörte dem Polizeibericht zufolge einen lauten Knall und verspürte plötzlich Schmerzen am rechten Bein. Eine Patronenhülse wurde am Tatort nicht gefunden.

Polizeimeldung