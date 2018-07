München (dpa/lno) - Tommy Haas will erst mit Beginn der Rasensaison den nächsten Comeback-Versuch starten. Das verkündete der Tennis-Altstar am Dienstagabend am Rande des ATP-Turniers von München. "Ich hoffe, dass ich dann bereit bin für Gras", wurde der gebürtige Hamburger auf der ATP-Homepage zitiert. Nachdem der 37-Jährige wegen der schon seit Monaten schmerzenden rechten Schulter den Start bei den BMW Open absagen musste, wird er auch bei den Masters-Turnieren von Madrid und Rom sowie den French Open als wichtigstem Sandplatz-Event fehlen.

Die erste Veranstaltung des Jahres auf Rasen steigt in der Woche nach den French Open in Stuttgart, wo Haas' Manager Edwin Weindorfer der Turnierdirektor ist. Es folgen das Turnier von Halle, das Haas 2009 und 2012 gewonnen hat, und dann Ende Juni Wimbledon. Im Gegensatz zu Sand sind Rasenturniere weniger belastend für den Körper. Haas hat seit knapp einem Jahr kein Turnier mehr bestritten.

Bericht auf ATP-Homepage

Haas-Biografie auf ATP-Homepage