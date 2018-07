Hamburg (dpa/lno) - Am Hamburger Arbeitsmarkt hat sich im April die Frühjahrsbelebung fortgesetzt. 73 966 Menschen und damit 1,1 Prozent weniger als im Vormonat waren arbeitslos gemeldet, wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ging die Zahl der Arbeitslosen um 0,6 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote lag wie im März bei 7,6 Prozent. Zum vierten Mal in Folge sei in diesem Jahr der jeweilige Monatswert des Vorjahres unterschritten worden, hieß es. Ein Grund für die bessere Verfassung des Arbeitsmarktes im Frühjahr ist, dass saisonabhängige Betriebe wieder loslegen.