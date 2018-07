Hamburg (dpa/lno) - Ein 15-jähriger Taschendieb ist von Zivilfahndern der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof gezielt gesucht und auch entdeckt worden. Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, erkannten die Beamten den Jugendlichen am Mittwoch durch Filmmaterial aus Überwachungskameras wieder. Er soll in den vergangenen Wochen siebenmal Reisende in unterschiedlichen Regionalzügen im Hauptbahnhof bestohlen haben. Dabei habe er sieben Mobiltelefone im Gesamtwert von rund 3100 Euro an sich genommen. Auch Körperverletzung werde ihm zur Last gelegt. Der 15-Jährige zeigte sich geständig und wurde seiner Mutter übergeben.

Mitteilung der Bundespolizei