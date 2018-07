Hamburg (dpa/lno) - Die Walpurgisnacht ist in Hamburg weitgehend friedlich verlaufen. Es habe keine größeren Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Rund 500 Menschen demonstrierten in der Nacht im Schanzenviertel unter dem Motto "Take Back The Night" friedlich gegen Sexismus, sexualisierte Gewalt und die sogenannte "Pick Up"-Szene. Die Veranstalterinnen kritisierten unter anderem Seminare, in denen Männer lernen sollen, wie sie Frauen "aufreißen". Die vermittelten Techniken setzen aus ihrer Sicht auf Manipulation und beinhalten physische und psychische Gewalt. Für den Nachmittag und Abend waren mehrere Tausend Menschen zu einer DGB-Veranstaltung und zwei "revolutionären 1. Mai"-Demonstrationen erwartet worden.

