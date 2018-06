Hamburg (dpa/lno) - Beim Überqueren einer Straße ist eine Fußgängerin im Hamburger Stadtteil Lohbrügge von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 76 Jahre alte Fahrerin hatte die junge Frau offenbar übersehen und frontal mit ihrem Pkw erfasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 27-Jährige durch die Luft geschleudert und verletzte sich am Becken. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Bushaltestelle, dabei verletzte sich die Fahrerin ebenfalls schwer. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.