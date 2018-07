Hamburg (dpa/lno) - Wegen eines irrtümlichen Feueralarms ist am Dienstagmittag in Hamburg der U- und S-Bahnverkehr an der Haltestelle Jungfernstieg für eine Dreiviertelstunde unterbrochen gewesen. Es habe in der Brandmeldeanlage eine Störung gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach der Überprüfung der Einrichtung wurde der Verkehr wieder freigegeben. Betroffen waren die Linien U1, U2 und U4 sowie die S-Bahn in dem Bereich. Die Feuerwehr war mit zehn Mann im Einsatz.