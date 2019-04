Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft will am Donnerstag (15.00 Uhr) erste konkrete Schritte hin zu einem "Olympia-Referendum" machen. Auf der Tagesordnung steht die erste Lesung für eine Verfassungsänderung, um Hamburgs Bürgern im Herbst eine Abstimmung über Olympische Spiele 2024 in der Hansestadt zu ermöglichen. Kritik an den Plänen von SPD, Grünen und CDU kommt unter anderem von den Linken, die einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen wollen, und vom Verein Mehr Demokratie. Sie sehen durch ein "Referendum von oben" die "Volksgesetzgebung von unten" ausgehebelt. Zuvor wollen die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde über das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren und über Flüchtlinge diskutieren.

Tagesordnung (pdf)