Hamburg (dpa/lno) - Ewald Lienen verzichtet im Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga auf Experimente. "Die Spieler, die auf dem Platz stehen, müssen zu 1000 Prozent da sein", sagte der Trainer des FC St. Pauli am Donnerstag vor dem schweren Gastspiel des abstiegsbedrohten Kiez-Clubs beim Aufstiegsanwärter 1. FC Kaiserslautern. Bedingungslos am Motto "Never change a winning team" festzuhalten, hält er nicht für sinnvoll. "Es geht darum, dass die zum Einsatz kommenden Akteure nach dem kräftezehrenden Sieg gegen RB Leipzig wieder die nötige Frische mitbringen, um als Mannschaft erfolgreich sein zu können."

Durch den Ausfall von Kapitän Sören Gonther (Gelb-Sperre) ist er am Samstag (13.00 Uhr) aber ohnehin zu einer Umstellung in der Start-Elf des Tabellen-15. gezwungen. "Eine Führungsperson wie ihn kann man nicht gleichwertig ersetzen", sagte der erfahrene Coach, der voraussichtlich Philipp Ziereis im Abwehrzentrum aufbieten wird. "Er wäre der logische Ersatz, hat gut trainiert und brennt." Noch nicht wieder fit sind die Stürmer Christopher Nöthe und Ante Budimir, dafür sind aber John Verhoek und Kyoung-Rok Choi wieder einsatzbereit.

In einem langen Monolog zählte Lienen die Stärken des Gegners auf, der über eine Vielzahl erstklassiger Akteure verfüge, bei dem vor allem aber auch die Mischung stimme. "Der FCK ist zu Hause eine Macht, zählt zu den spielstärksten Teams der 2. Liga und steht zurecht auf Platz zwei", meinte Lienen. "Das ist eine superschwere Aufgabe, Kaiserslautern ist um Längen der Favorit", fasste der Ex-Profi zusammen. Und fügte nach einer kurzen Pause noch augenzwinkernd hinzu: "Im Grunde genommen sind wir chancenlos."

Vorbericht auf Vereins-Homepage