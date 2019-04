Hamburg (dpa/lno) - Die Arbeitgeber haben in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen des Hamburger Groß- und Außenhandels ein Angebot vorgelegt. Danach sollen die Gehälter der rund 50 000 Beschäftigten in der Hamburger Metropolregion in diesem Jahr um 2,0 und im kommenden Jahr um 1,5 Prozent steigen. "Damit haben wir ein substanzielles Angebot vorgelegt, das den anspruchsvollen wirtschaftlichen Bedingungen im Groß- und Außenhandel entspricht", sagte Verhandlungsführer Wolfram Konertz vom Arbeitgeberverband AGA. Im Gegenzug fordere der AGA eine Erweiterung der Arbeitszeiten. Die Gewerkschaft Verdi war mit einer Forderung von 5,5 Prozent mehr Gehalt in die Verhandlungen gegangen.