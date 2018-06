Hamburg (dpa) - Die Pendler im Norden müssen sich weiterhin auf das eingeschränkte Zugangebot des Ersatzfahrplans der Bahn einstellen. Auch am Freitag fallen wegen des andauernden Lokführerstreiks zahlreiche Züge aus. Nach Angaben der Bahn fahren im Fernverkehr erneut nur ein Drittel, im Nahverkehr zwei Drittel der Züge. In Mecklenburg-Vorpommern fallen am vierten Streiktag erneut rund 85 Prozent der Verbindungen aus. Die Bahn gibt im Laufe des Tages bekannt, wie sie sich auf die Großveranstaltungen am Wochenende einstellen will. Neben einigen Fußballspielen findet in Hamburg der 826. Hafengeburtstag statt.