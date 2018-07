Hmaburg (dpa/lno) - Nach dem 32. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord muss die zweite Mannschaft des Hamburger SV den Aufstieg wohl abschreiben. Durch die 0:2-Niederlage gegen den TSV Havelse, bei der HSV-Abwehrchef Dongsu Kim die Rote Karte (63. Minute) sah, rutschte das Team von Trainer Rodolfo Cardoso am Sonntag auf den dritten Rang ab und hat vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Werder Bremen II.

Im Blickpunkt standen zudem zwei Derbys: In Hamburg sicherte sich der FC St. Pauli II durch das 2:1 gegen Eintracht Norderstedt endgültig den Klassenverbleib. Nachdem Yayar Kunath die Gäste in Führung geschossen hatte, bogen Tjorben Uphoff und Okyere Wriedt mit ihren Treffern die Partie um. Dabei musste St. Pauli mehr als eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielen, weil Profi-Leihgabe Tom Trybull die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

In Schleswig-Holstein trennten sich der VfR Neumünster und der VfB Lübeck 1:1. Stefan Richter traf bereits nach drei Minuten für Lübeck, Christopher Kramer gelang nach der Pause der Ausgleich. Für den VfR war der Teilerfolg aber zu wenig, um den 17. Platz zu verlassen. Auf das rettende Ufer haben die Lila-Weißen weiter vier Punkte Rückstand. Erfolgreich war Weiche Flensburg, das durch das 1:0 bei Eintracht Braunschweig II durch Patrick Thomsens Tor Platz fünf verteidigte.

