Hamburg (dpa) - Der Erotikkonzern Beate Uhse verlegt seinen Firmensitz von Flensburg nach Hamburg. Ein entsprechender Vorschlag wird den Aktionären des Unternehmens in der Einladung zur Hauptversammlung am 29. Juni unterbreitet, die Beate Uhse im Internet veröffentlicht hat. Über die Verlegung hat zunächst die Tagezeitung "Die Welt" berichtet. Der Erotikhändler hat bereits in den vergangenen Jahren Teile der Zentrale nach Hamburg verlagert. Der Standort Flensburg, an dem Beate Uhse das Unternehmen nach dem Krieg gegründet und dann zu einer der bekanntesten deutschen Marken gemacht hatte, soll erhalten bleiben. Beate Uhse beschäftigte Ende vergangenen Jahres 620 Mitarbeiter, davon 300 im Einzelhandel.

