Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Springen nach Strafpunkten und Zeit startet am Mittwoch das deutsche Reit-Derby in Hamburg-Klein Flottbek. Zu dem Turnier haben sich zahlreiche Top-Reiter angesagt, unter anderen der in Belgien lebende deutsche Meister Daniel Deußer und der britische Team-Olympiasieger und Weltranglisten-Erste Scott Brash.

Ein Höhepunkt der Traditionsveranstaltung ist am Samstag der mit 300 000 Euro dotierte Große Preis von Hamburg, der auch für die lukrativste Springsport-Serie, die Global Champions Tour, zählt. Zum Abschluss am Sonntag kommt es zur 86. Auflage des deutschen Derbys. Beim Klassiker um das Blaue Band werden erstmals 120 000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Vorjahresgewinner ist Nisse Lüneburg, der zum letzten Mal mit seinem Erfolgspferd Calle Cool startet. Zudem wird am Sonntag zum 57. Mal der Sieger im Dressur-Derby gesucht.

Insgesamt gibt es in diesem Jahr 905 000 Euro bei dem Turnier zu gewinnen - soviel wie noch nie. Die Veranstalter hoffen, dass wie im Vorjahr 85 000 Zuschauer an den fünf Tagen in den Derby-Park kommen.

Homepage und Zeitplan deutsches Derby