Berlin (dpa/lno) - Die Handballer des HSV Hamburg gehen nach einer dreiwöchigen Spielpause voller Tatendrang in das Final-Four-Turnier um den EHF-Pokal. "Es beginnt langsam das Kribbeln. Wir sprechen nur noch über Handball", sagte Torhüter Johannes Bitter am Freitag in Berlin am Rande des Auftakttrainings. Der Bundesliga-Achte bestreitet an diesem Samstag (14.30 Uhr/Sky) in der Max-Schmeling-Halle sein Halbfinale gegen Skjern HB aus Dänemark. Ihr bislang letztes Spiel hatten die Hamburger am 22. April in der Bundesliga beim 28:25 gegen GWD Minden. Im zweiten Halbfinale spielen Gastgeber Füchse Berlin und Gorenje Velenje aus Slowenien um den Einzug ins Endspiel am Sonntag.

