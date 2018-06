Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) - Rund 700 Briefträger und Paketboten der Deutschen Post sind am Samstag in Norddeutschland erneut in den Ausstand getreten. Tausende Briefe und Pakete in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern blieben liegen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Samstag sagte.

Bundesweit legten rund 7000 Beschäftigte die Arbeit nieder, sagte Verdi-Sprecher Jan Jurczyk am Samstag in Berlin. Nach Angaben von Verdi soll der Streik der Zusteller bis Dienstag fortgesetzt werden. Vor der fünften Tarifverhandlungsrunde am Mittwoch will die Gewerkschaft damit ihre Position in dem Konflikt untermauern. Die Post-Mitarbeiter kämpfen für eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeiten von 38,5 auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich.

