Kiel (dpa/lno) - Nach der Feiertagspause ist der Streik der Erzieher in kommunalen Kitas in Schleswig-Holstein am Freitag weitergegangen. In rund 130 Einrichtungen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster sowie in zahlreichen kleineren Gemeinden legten die Beschäftigten ihre Arbeit nieder, teilten die Gewerkschaften Verdi und GEW mit.

Unabhängig vom Streik blieben jedoch viele Kitas auch wegen des Brückentags geschlossen. "Trotz Feiertag und Wochenende geht der Streik natürlich mit großer Intensität weiter", sagte der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Bernd Schauer.

Für Montag planen GEW und Verdi eine gemeinsame Kundgebung in Lübeck, zu der rund 1000 Teilnehmer erwartet werden. Seit Ende vergangener Woche waren täglich Hunderte Erzieher und Sozialarbeiter im Ausstand. Die Gewerkschaften streiten für eine deutliche Anhebung der Gehälter für bundesweit 240 000 Beschäftigte.

