Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli hat vor dem letzten Saison-Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen ein Spielertrio verabschiedet. Die Mittelfeldakteure Dennis Daube und Florian Kringe sowie Ersatztorhüter Philipp Tschauner werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Trikot des Kiez-Clubs tragen. Während Kringe aufgrund diverser Verletzungen seine Karriere nicht fortsetzt, wechseln die anderen beiden Profis den Verein. Daube geht zum Zweitliga-Rivalen 1. FC Union Berlin, Tschauner zu Hannover 96 in die 1. Liga.

FC St. Pauli