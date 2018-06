Melbourne (dpa/lno) - Der frühere Hamburger Fußball-Profi Besart Berisha hat Melbourne Victory zum dritten Titelgewinn in der australischen Fußball-Meisterschaft geführt. Das Team, in dem auch Matthieu Delpierre (Stuttgart, Hoffenheim) spielt, setzte sich am Sonntag im Grand Final der A-League in Melbourne mit 3:0 (1:0) gegen den Sydney FC um den österreichischen Torschützenkönig Marc Janko durch.

Vor 29 843 Zuschauern läutete der Albaner Berisha, der von 2005 bis 2007 beim HSV unter Vertrag stand, in der 33. Minute den überlegenen Sieg seiner Mannschaft ein. Stürmerkollege Kosta Barbarouses (83.) und Mittelfeldakteur Leigh Broxham (90.) machten kurz vor dem Abpfiff alles klar.

Mit seinem dritten Titel nach 2007 und 2009 zog Melbourne mit Brisbane Roar als Rekordmeister der seit zehn Spielzeiten bestehenden A-League gleich. Berisha hatte den Titel 2012 und 2014 mit Brisbane an der Seite des deutschen Ex-Bundesligaprofis Thomas Broich gewonnen. Broich wurde in seiner Zeit in Down Under dreimal Meister und 2014 zum A-League-Spieler des Jahrzehnts gewählt.

A-League