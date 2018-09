Hamburg (dpa/lno) - Fünf Autos sind in Hamburg-Farmsen am frühen Sonntagmorgen teilweise ausgebrannt. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen von Brandstiftung aus, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der Hintergrund war zunächst unklar. Ein Zeuge hatte einen Knall gehört und die Beamten alarmiert. Wie hoch der Schaden ist, war am Sonntag nicht bekannt.