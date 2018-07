Straßburg (dpa/lno) - Julia Görges hat ihre Teilnahme am Tennis-Turnier in Straßburg kurzfristig abgesagt. Eine Woche vor Beginn der French Open in Paris musste die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe wegen einer Erkrankung passen. "Ich hätte sehr gerne gespielt, weil ich dort im letzten Jahr eine tolle Zeit hatte", erklärte Görges bei Twitter. 2014 hatte die 26-Jährige in Straßburg das Viertelfinale erreicht.

Schon beendet ist die mit 250 000 Dollar dotierte Sandplatzveranstaltung für Mona Barthel. Die Neumünsteranerin musste ihre Erstrundenpartie gegen die französische Wildcard-Spielerin Virginie Razzano am Sonntag beim Stand von 2:6, 5:5 nach 1:27 Stunden aufgeben. Damit sind in Straßburg keine deutschen Spielerinnen mehr vertreten.

Turnier-Tableau

Görges-Tweet