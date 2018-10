Hamburg (dpa/lno) - Die Bundespolizei hat am Hamburger Flughafen einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Drogenhändler festgenommen. Der 34-Jährige sei am Freitag bei der Einreisekontrolle aus London aufgefallen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mit. Der Brite sei im März von einem belgischen Gericht zu vier Jahren Haft wegen illegalen Handels mit Drogen verurteilt worden. Seit Anfang Mai wurde er den Angaben zufolge per Haftbefehl gesucht. Der 34-Jährige wurde in ein Hamburger Gefängnis gebracht.

